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В "Слуге народа" назвали причину, когда Рада снова может собраться из-за закона о мобилизации

Украина, Пятница 12 апреля 2024 09:24
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В "Слуге народа" назвали причину, когда Рада снова может собраться из-за закона о мобилизации Фото: заместитель главы фракции "Слуга Народа" Евгения Кравчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Верховная рада может снова собраться для голосования по закону о мобилизации. В "Слуге народа" назвали причину, когда это может произойти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук в эфире телемарафона.

"В самом законе есть срок вступления в силу. Это месяц с момента его публикации, а публикация наступает сразу после подписания президентом. Я очень надеюсь, что некоторые коллеги из Верховной рады не будут регистрировать блокирующие постановления, потому что есть такое право у каждого народного депутата заблокировать подписание (президентом, - ред). И для этого нужно будет собраться еще раз и провалить это блокирующее постановление", - рассказала она.

По ее мнению, во второй половине мая закон о мобилизации вступит в силу.

"Ведь как только президент подпишет, он будет опубликован и там плюс месяц", - отметила она.

Закон о мобилизации

11 апреля Верховная рада приняла во втором чтении законопроект о мобилизации №10449. За соответствующее решение проголосовали 283 народных депутата. В общей сложности нардепы учли больше 31 правок, в том числе исключив из документа демобилизацию военных. Документ вступит в силу через месяц после того, как его подпишет спикер парламента и президент.

Напомним, 25 декабря Кабмин внес в Верховную раду законопроект о мобилизации. Но из-за ряда замечаний он был отозван 11 января. 30 января в Раду внесли обновленный законопроект, который прошел первое чтение 7 февраля. Всего документ предполагал около 4 тысяч правок.

Детальнее о том, как Рада принимала новый закон о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.

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Слуга народа Мобилизация в Украине
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