В "Слуге народа" назвали причину, когда Рада снова может собраться из-за закона о мобилизации

Верховная рада может снова собраться для голосования по закону о мобилизации. В "Слуге народа" назвали причину, когда это может произойти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук в эфире телемарафона.

"В самом законе есть срок вступления в силу. Это месяц с момента его публикации, а публикация наступает сразу после подписания президентом. Я очень надеюсь, что некоторые коллеги из Верховной рады не будут регистрировать блокирующие постановления, потому что есть такое право у каждого народного депутата заблокировать подписание (президентом, - ред). И для этого нужно будет собраться еще раз и провалить это блокирующее постановление", - рассказала она.

По ее мнению, во второй половине мая закон о мобилизации вступит в силу.

"Ведь как только президент подпишет, он будет опубликован и там плюс месяц", - отметила она.