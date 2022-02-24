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Службы 112 и 102 возобновили работу в Киеве

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Киев, Четверг 24 февраля 2022 15:58
Службы 112 и 102 возобновили работу в Киеве Фото: экстренные службы снова работают в Киеве (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

По состоянию на 15:30 в Киеве возобновили работу экстренные службы 112 и 102. Сегодня они работали с перебоями из-за нападения России на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы МВД Вадима Денисенко.

"На эту минуту работа службы 112 и 102 в Киеве восстановлена. Если что-то происходит, звоните, мы всегда будем рядом", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве сегодня прозвучали сирены гражданской обороны. Их было слышно на Подоле, а также в Голосеевском и Шевченковском районах.

Кроме того, в ряде украинских городов сегодня произошли взрывы, в том числе в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре.

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