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Служби 112 та 102 відновили роботу у Києві

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Київ, Четвер 24 лютого 2022 15:58
Служби 112 та 102 відновили роботу у Києві Фото: екстрені служби знову працюють у Києві (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Станом на 15:30 у Києві відновили роботу екстрені служби 112 та 102. Сьогодні вони працювали з перебоями через напад Росії на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави МВС Вадима Денисенка.

"На цю хвилину роботу служби 112 та 102 у Києві відновлено. Якщо щось відбувається, дзвоніть, ми завжди будемо поруч", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві сьогодні прозвучали сирени цивільної оборони. Їх було чути на Подолі, а також у Голосіївському та Шевченківському районах.

Крім того, у низці українських міст сьогодні сталися вибухи, у тому числі у Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі.

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