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В Киеве снова прозвучали сирены гражданской обороны

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Четверг 24 февраля 2022 15:27
В Киеве снова прозвучали сирены гражданской обороны В Киеве снова прозвучали сирены гражданской обороны (Фото: Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Сергей Сурепин

24 февраля в 15:17 по киевскому времени в Киеве прозвучали сирены гражданской обороны. Их было слышно на Подоле, а также в Голосеевском и Шевченковском районах столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Около станции метро Лесная и в районе Позняки серен не было. Также сирен не было в районе Дарницы.

Напомним, что сегодня во многих украинских городах прозвучали взрывы. Их слышали в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах.

Перед взрывами Путин объявил войну Украине. Он назвал это спецоперацией.

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