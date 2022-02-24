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Россия начала вторжение в Украину: что происходит в городах

Новина українською →
Киев, Четверг 24 февраля 2022 05:41
Россия начала вторжение в Украину: что происходит в городах Фото: в городах Украины ночью 24 февраля слышны взрывы (twitter.com/Osinttechnical)
Автор: Валерия Полищук

В ряде украинских городов под утро прозвучали мощные выстрелы. О них сообщают жители Киева, Харькова, Черниговской области, Одессы.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Киев

Звуки взрывов ночью услышали жители столицы. В основном о них сообщают жители Левого берега. Взрывы слышны на Виноградаре, Соломенском районе, на Печерске.

Харьков

О взрывах также сообщают жители Харькова. По их свидетельству, в некоторых районах пропала вода. Пока не известно, связано ли это со взрывами. Взрывы прозвучали около 5 утра.

Борисполь

Из Борисполя сообщают, что взрывы слышны как и в городе, так и в районе аэропорта.

Днепр

В Днепре горожане сообщают о звуках выстрелов, которые начали звучать около 5:30.

Одесса

В Одессе также сообщают о сильных взрывах - около 5:00 и 5:10.

Мариуполь

Жители Мариуполя сообщают о масштабных взрывах и вспышках.

Черниговская область

Жители пограничной с Беларусью областью сообщают о мощных взрывах. В частности, вблизи белорусской границей со стороны Чернобыля.

Сумская область

Жители города Бурыня Сумской области сообщают, что слышны выстрелы. Также о взрывах сообщают жители Путивля.

Николаев

В Николаеве также сообщают о взрывах. По данных местных СМИ, ракетным ударом разбомблен аэродром Кульбакино.

Херсонская область

Также слышны взрывы в Херсонской области. Обстрелу подверглась Новая Каховка и Херсон. Ракетный удар был нанесен по военным объектам.

В небо над Николаевом подняли военную авиацию. Все подразделения николаевского гарнизона поднять по тревоге.

Подробнее о ситуации в Украине читайте в материале РБК-Украина.

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