Россия начала вторжение в Украину: что происходит в городах
В ряде украинских городов под утро прозвучали мощные выстрелы. О них сообщают жители Киева, Харькова, Черниговской области, Одессы.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Киев
Звуки взрывов ночью услышали жители столицы. В основном о них сообщают жители Левого берега. Взрывы слышны на Виноградаре, Соломенском районе, на Печерске.
Харьков
О взрывах также сообщают жители Харькова. По их свидетельству, в некоторых районах пропала вода. Пока не известно, связано ли это со взрывами. Взрывы прозвучали около 5 утра.
Борисполь
Из Борисполя сообщают, что взрывы слышны как и в городе, так и в районе аэропорта.
Днепр
В Днепре горожане сообщают о звуках выстрелов, которые начали звучать около 5:30.
Дніпро, сел. Мирне pic.twitter.com/9hQN6tVaoV— Крейсерка (@Battlecruiser_a) February 24, 2022
Одесса
В Одессе также сообщают о сильных взрывах - около 5:00 и 5:10.
Мариуполь
Жители Мариуполя сообщают о масштабных взрывах и вспышках.
AIR SIREN SOUNDING MAINTENANT À KYIV - ABC NEWS— Jaime Horta (@JaimeHorta17) February 24, 2022
-RAPPORTS NON CONFIRMÉS DE NAVIRES DÉBARQUANT PRÈS DE MARIUPOL.
Mariupol pic.twitter.com/hAapMHYyfH
Черниговская область
Жители пограничной с Беларусью областью сообщают о мощных взрывах. В частности, вблизи белорусской границей со стороны Чернобыля.
Сумская область
Жители города Бурыня Сумской области сообщают, что слышны выстрелы. Также о взрывах сообщают жители Путивля.
Николаев
В Николаеве также сообщают о взрывах. По данных местных СМИ, ракетным ударом разбомблен аэродром Кульбакино.
Херсонская область
Также слышны взрывы в Херсонской области. Обстрелу подверглась Новая Каховка и Херсон. Ракетный удар был нанесен по военным объектам.
В небо над Николаевом подняли военную авиацию. Все подразделения николаевского гарнизона поднять по тревоге.
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