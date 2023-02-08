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Службове розслідування щодо екс-голови СБУ Баканова завершено, - депутати

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Україна, Середа 08 лютого 2023 11:41
Службове розслідування щодо екс-голови СБУ Баканова завершено, - депутати Фото: екс-глава СБУ Іван Баканов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні завершили службове розслідування, що стосувалося діяльності колишнього голови СБУ Івана Баканова. Відомо, що він зараз перебуває в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

"Спеціальні процедури щодо перевірки пана Баканова завершені. Думаю, що про це суспільство буде проінформоване, коли це буде необхідно. Тому що це грифовані матеріали перевірки, матеріали з обмеженим доступом. Вчора ми також отримали відповідь, де перебуває пан Баканов. Він перебуває в Україні", - сказав виданню член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки Федір Веніславський.

Водночас секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки комітету Роман Костенко, який теж був присутній на засіданні комітету, заявив, що не знає, чи виявлені службовим розслідуванням якісь факти злочинів, які міг вчинити Баканов. На його думку, матеріали розслідування потрібно передати в Державне бюро розслідувань (ДБР).

"Пан Баканов є військовослужбовцем. Тому такі справи розслідує ДБР. Але наскільки я знаю, ця справа не передана до ДБР і я не знаю, чи взагалі там є факти злочину. Але ДБР має вивчати результати цього розслідування. Тому конкретики не було", – сказав Костенко.

Нагадаємо, 17 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що відсторонив Івана Баканова від посади голови Служби безпеки України та Ірину Венедиктову з посади генерального прокурора.

19 липня президент вніс до Верховної Ради проект постанови про звільнення голови Служби безпеки України Івана Баканова. Цього ж дня Верховна рада звільнила Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України. "За" проголосували 265 нардепів.

7 лютого стало відомо, що Службу безпеки України очолив Василь Малюк, який виконував обов’язки керівника відомства після звільнення Баканова, а раніше був його першим заступником. Рішення про призначення Малюка було ухвалене на засіданні Верховної ради.

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