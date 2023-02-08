Служебное расследование экс-главы СБУ Баканова завершено, - депутаты
В Украине завершили служебное расследование, касающееся деятельности бывшего главы СБУ Ивана Баканова. Известно, что он на данный момент находится в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.
"Специальные процедуры по проверке господина Баканова завершены. Думаю, что об этом общество будет проинформировано, когда это будет необходимо. Потому что это грифованные материалы проверки, материалы с ограниченным доступом. Вчера мы также получили ответ, где находится господин Баканов. Он находится в Украине ", - сказал изданию член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
В то же время секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки комитета Роман Костенко, который тоже присутствовал на заседании комитета, заявил, что не знает, обнаружены ли служебным расследованием какие-либо факты преступлений, которые мог совершить Баканов. По его мнению, материалы расследования нужно передать в Государственное бюро расследований (ГБР).
"Господин Баканов является военнослужащим. Поэтому такие дела расследует ДБР. Но насколько я знаю, это дело не передано в ДБР и я не знаю, вообще ли там есть факты преступления. Но ГБР должно изучать результаты этого расследования. Поэтому конкретики не было", - сказал Костенко.
Напомним, 17 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что отстранил Ивана Баканова от должности главы Службы безопасности Украины и Ирину Венедиктову с должности генерального прокурора.
19 июля президент внес в Верховную раду проект постановления об увольнении главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова. В этот же день Верховная рада уволила Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины. "За" проголосовали 265 нардепов.
7 февраля стало известно, что Службу безопасности Украины возглавил Василий Малюк, который исполнял обязанности руководителя ведомства после увольнения Баканова, а ранее был его первым замом. Решение о назначении Малюка было принято на заседании Верховной рады.
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