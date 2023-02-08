Служебное расследование экс-главы СБУ Баканова завершено, - депутаты

В Украине завершили служебное расследование, касающееся деятельности бывшего главы СБУ Ивана Баканова. Известно, что он на данный момент находится в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода .

"Специальные процедуры по проверке господина Баканова завершены. Думаю, что об этом общество будет проинформировано, когда это будет необходимо. Потому что это грифованные материалы проверки, материалы с ограниченным доступом. Вчера мы также получили ответ, где находится господин Баканов. Он находится в Украине ", - сказал изданию член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

В то же время секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки комитета Роман Костенко, который тоже присутствовал на заседании комитета, заявил, что не знает, обнаружены ли служебным расследованием какие-либо факты преступлений, которые мог совершить Баканов. По его мнению, материалы расследования нужно передать в Государственное бюро расследований (ГБР).

"Господин Баканов является военнослужащим. Поэтому такие дела расследует ДБР. Но насколько я знаю, это дело не передано в ДБР и я не знаю, вообще ли там есть факты преступления. Но ГБР должно изучать результаты этого расследования. Поэтому конкретики не было", - сказал Костенко.

Напомним, 17 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что отстранил Ивана Баканова от должности главы Службы безопасности Украины и Ирину Венедиктову с должности генерального прокурора.

19 июля президент внес в Верховную раду проект постановления об увольнении главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова. В этот же день Верховная рада уволила Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины. "За" проголосовали 265 нардепов.

7 февраля стало известно, что Службу безопасности Украины возглавил Василий Малюк, который исполнял обязанности руководителя ведомства после увольнения Баканова, а ранее был его первым замом. Решение о назначении Малюка было принято на заседании Верховной рады.