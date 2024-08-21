Як звільнитись з військової служби після досягнення граничного віку: важливі нюанси

Військові після досягнення граничного віку можуть звільнитися зі служби. Залежно від посади вийти на пенсію вони можуть у різному віці.

РБК-Україна розпитала юриста Віталія Пітецького про те, як військовим звільнитись зі служби після досягнення граничного віку.

У якому віці можна звільнитись із військової служби

Відповідно до чинного військового законодавства граничний вік перебування на військовій службі встановлюється:

для військовослужбовців рядового, молодшого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом - до 45 років

для військовослужбовців старшого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом - до 50 років

для військовослужбовців вищого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом - до 55 років

для військовослужбовців молодшого офіцерського складу - до 45 років

для військовослужбовців старшого офіцерського складу: майорів (капітанів 3 рангу), підполковників (капітанів 2 рангу) - до 50 років, полковників (капітанів 1 рангу) - до 55 років

для військовослужбовців вищого офіцерського складу - до 60 років

"Але для військовослужбовців, які проходять військову службу під час воєнного стану граничний вік становить для рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу - до 60 років, для вищого офіцерського складу - до 65 років", - говорить Пітецький.

Як звільнитись зі служби при досягненні граничного віку

Згідно підпункуту "а" п. 2 ч. 4 ст. 26 Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу" військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, звільняються з військової служби на підставах: за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

"За наявності вищезазначених підстав військовослужбовець має подати на ім’я командира рапорт про звільнення. Окремо, хочу зауважити, що наказом Міністерства оборони України від 6 серпня 2024 року №531 затверджено Порядок організації роботи з рапортами військовослужбовців у системі Міністерства оборони України", - каже юрист.

Згідно з цим порядком розгляд паперового рапорту військовослужбовця всіма його прямими командирами (начальниками) здійснюється:

невідкладно, але не пізніше ніж за 48 годин із часу подання військовослужбовцем рапорту - щодо питань, які стосуються військової дисципліни, обов'язків особового складу під час виконання бойових наказів (розпоряджень), збереження життя та здоров'я особового складу, відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин

у строк не більше 14 днів із дня подання військовослужбовцем рапорту - щодо питань, які не належать до питань, визначених підпунктом 1 цього пункту

"Після того, як буде видано наказ про звільнення військовослужбовця з військової служби, він має здати в установлені строки посаду", - каже Пітецький.

Справу виключеного зі списків особового складу військової частини направляють до ТЦК та СП за місцем проживання.

В особовій справі звільненого військовослужбовця будуть уточнені дані про проходження ним військової служби, періоди служби, що підлягають зарахуванню до вислуги в календарному та пільговому обчисленні, розрахунок вислуги років військової служби.

У разі потреби військовослужбовці за призовом осіб офіцерського складу, які вислужили встановлені строки, можуть бути відповідно до Указу Президента України затримані на службі на строк до шести місяців.

Які виплати надають при звільненні

У разі звільнення з військової служби військовим виплачується:

грошове забезпечення - у розмірі, передбаченого для займаної посади з дня одержання військовою частиною наказу чи письмового повідомлення про звільнення до дня виключення наказом зі списків особового складу включно, але не більше ніж до дня здавання справ та посади

компенсація за щорічну основну відпустку

компенсація за невикористану щорічну додаткову відпустку (наприклад, як УБД)

одноразова грошова допомога

грошова допомога для оздоровлення

виплата додаткової винагороди на період дії воєнного стану

"Продовжувати військову службу військовослужбовець, звільнений у зв’язку з досягненням граничного віку, може за власним бажанням, наприклад, підписавши контракт", - говорить юрист.