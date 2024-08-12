Відновлення після поранень. На скільки максимально можуть продовжити відпустку для лікування

Військовослужбовцям на підставі висновку військово-лікарської комісії надається відпустка для лікування у зв’язку з хворобою або відпустка для лікування після поранення зі збереженням грошового забезпечення. Тривалість такої відпустки визначається характером захворювання чи поранення.

РБК-Україна розпитало юриста практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Артема Бродюка про те, на скільки військовим максимально можуть продовжити термін відпустки для лікування.

На скільки максимально можуть продовжувати відпустку для лікування

"Відпустка надається без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець", - каже юрист.

Відпустка для лікування надається військовослужбовцям:

на 30 календарних днів у зв'язку з хворобою

на 45 або 60 календарних днів за медичними показаннями після травм (поранень, контузій) або оперативного лікування

"За наявності медичних показань відпустка для лікування у зв’язку з хворобою або відпустка для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) продовжується ВЛК на 30 календарних днів, а в окремих випадках - на 45 або на 60 календарних днів", - пояснює Бродюк.

Що робити, якщо після лікування стан здоров'я незадовільний

"Якщо після продовження відпустки для лікування у зв’язку з хворобою або відпустки для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) військовослужбовець не може приступити до виконання службових обов’язків, то проводиться медичний огляд ВЛК з метою визначення ступеня придатності до військової служби при визначеному лікарсько-експертному наслідку (результаті) захворювання, травми (поранення, каліцтва, контузії)", - говорить юрист.

Визначений наслідок захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва - це такий стан здоров'я, коли результати обстеження та лікування дають підстави ВЛК винести постанову про ступінь придатності до військової служби (служби за військовою спеціальністю), а подальше лікування не призведе до відновлення придатності до військової служби.