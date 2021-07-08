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Слушания по делу о MH17 в Нидерландах приостановлены до 6 сентября

Автор: Дмитрий Кузнецов

Окружной суд Гааги по делу о катастрофе MH17 приостановил слушания. Они возобновятся 6 сентября в 11:00 по киевскому времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания суда.

"Слушания по делу MH17 отложены до 6 сентября", - сказал председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

Возобновление слушаний запланировано на 11:00 по киевскому времени.

Суд по делу MH17 возобновил заседания в середине апреля 2021 года. В июне начались слушания по существу. В частности, в деле завершили обнародование всех доказательств, были опубликованы новые переговоры о "Буке" после катастрофы авиалайнера и озвучены показания свидетелей запуска ракеты.

В ходе слушаний суд также обсуждал материалы дела, включая представленные прокуратурой Нидерландов доказательства - фото и видеоматериалы, перехваченные телефонные разговоры и показания свидетелей.

На последнем заседании суд отклонил ходатайство защиты о допросе американского разведчика, составившего доклад о катастрофе, и украинского олигарха Игоря Коломойского.

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