На суде по MH17 обнародовали новые переговоры о "Буке" после катастрофы

На заседании Окружного суда Гааги по делу о катастрофе MH17 обнародовали новые переговоры боевиков. В этих разговорах упоминается российская установка "Бук", которая, по версии следствия, сбила самолет.

Версия об украинской "Сушке"

В частности, 17 июля 2014 года сразу после катастрофы в 16:48 обвиняемый Леонид Харченко позвонил главарю военной разведки "ДНР" Сергею Дубинскому и сообщил, что боевики сбили украинский истребитель "Сушку".

В 17:45 по телефону Дубинскому сообщают, что пытаются найти "черные ящики", а через несколько минут "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин спрашивает его о том, кто сбил малазийский Boeing. Дубинский отвечает, что якобы сбили "Сушку", а о пассажирском самолете ничего не знает.

В 18:44 Харченко звонит российскому боевику Олегу Пулатову и тот говорит, что он должен настаивать на том, что сбили украинский истребитель, который "до этого сбил китайский пассажирский самолет".

Через три часа после крушения созвонились Дубинский и Пулатов, который уже находился на месте катастрофы и заявил о том, что "Сушка" якобы сбила гражданский самолет, а боевики сбили якобы украинский самолет именно ракетой "Бук".

Практически сразу Дубинский звонит Гиркину и докладывает, что "Сушка" якобы сбила Boeing, но подчеркивает, что Украина все равно будет обвинять боевиков. Сразу же после этого он снова звонит Харченко и уточняет, есть ли свидетели того, что Boeing сбили не боевики. После этого они решают разрешить доступ к месту катастрофу людям из ОБСЕ.

Детали о российском "Буке"

Далее на суде представили записи разговоров Гиркина, в которых обсуждается смена места расположения "Бука", чтобы защитить его от украинского удара. В конечном итоге его возвращают в Россию. Боевики используют кодовые слова, называя зенитно-ракетную установку "игрушкой" или "коробкой".

В 20:30 Гиркин по телефону рассказывал Дубинскому о "Буке", который нужно отвезти на границу. Само слово "Бук" нигде не встречается, но в основном речь идет о "ящике", за которым "низкий мальчик" придет забрать его на границе. Еще через час Харченко докладывает, что "ящик" пропал после того, как он доехал до Снежного своим ходом.

Позже Харченко просил Пулатова связаться с экипажем "ящика" и спросить, куда они едут. Последний несколько раз безуспешно пытался связаться с ними. По данным следствия, в это время "Бук" еще находился недалеко от места запуска ракеты.

Несколько свидетелей заявили, что видели "Бук" после катастрофы MH17, в том числе возле супермаркета "Фуршет" в Снежном. Около 22:30 Дубинский пытался уточнить у Харченко, где находится "Бук" и тот подтверждает, что он в Снежном. Дубинский также просил назвать номер телефона водителя.

Далее свидетель S21 сообщил, что Харченко поручил ему сопровождать "Бук" на обратном пути в Россию от супермаркета "Фуршет". В самом "Буке" были три человека - двое военных и один в штатском. По словам свидетеля, это и был экипаж "Бука". По дороге свидетелю звонили несколько раз, в том числе от Гиркина по поводу маршрута. На следующее утро свидетель S21 услышал, что самолет сбили из ракетной установки, которую он сопровождал накануне вечером.