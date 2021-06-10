На суде по MH17 обнародовали новые переговоры о "Буке" после катастрофы
На заседании Окружного суда Гааги по делу о катастрофе MH17 обнародовали новые переговоры боевиков. В этих разговорах упоминается российская установка "Бук", которая, по версии следствия, сбила самолет.
Об этом в Twitter сообщила корреспондент нидерландского De Telegraaf Саския Беллеман.
Версия об украинской "Сушке"
В частности, 17 июля 2014 года сразу после катастрофы в 16:48 обвиняемый Леонид Харченко позвонил главарю военной разведки "ДНР" Сергею Дубинскому и сообщил, что боевики сбили украинский истребитель "Сушку".
В 17:45 по телефону Дубинскому сообщают, что пытаются найти "черные ящики", а через несколько минут "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин спрашивает его о том, кто сбил малазийский Boeing. Дубинский отвечает, что якобы сбили "Сушку", а о пассажирском самолете ничего не знает.
В 18:44 Харченко звонит российскому боевику Олегу Пулатову и тот говорит, что он должен настаивать на том, что сбили украинский истребитель, который "до этого сбил китайский пассажирский самолет".
Через три часа после крушения созвонились Дубинский и Пулатов, который уже находился на месте катастрофы и заявил о том, что "Сушка" якобы сбила гражданский самолет, а боевики сбили якобы украинский самолет именно ракетой "Бук".
Практически сразу Дубинский звонит Гиркину и докладывает, что "Сушка" якобы сбила Boeing, но подчеркивает, что Украина все равно будет обвинять боевиков. Сразу же после этого он снова звонит Харченко и уточняет, есть ли свидетели того, что Boeing сбили не боевики. После этого они решают разрешить доступ к месту катастрофу людям из ОБСЕ.
Детали о российском "Буке"
Далее на суде представили записи разговоров Гиркина, в которых обсуждается смена места расположения "Бука", чтобы защитить его от украинского удара. В конечном итоге его возвращают в Россию. Боевики используют кодовые слова, называя зенитно-ракетную установку "игрушкой" или "коробкой".
В 20:30 Гиркин по телефону рассказывал Дубинскому о "Буке", который нужно отвезти на границу. Само слово "Бук" нигде не встречается, но в основном речь идет о "ящике", за которым "низкий мальчик" придет забрать его на границе. Еще через час Харченко докладывает, что "ящик" пропал после того, как он доехал до Снежного своим ходом.
Позже Харченко просил Пулатова связаться с экипажем "ящика" и спросить, куда они едут. Последний несколько раз безуспешно пытался связаться с ними. По данным следствия, в это время "Бук" еще находился недалеко от места запуска ракеты.
Несколько свидетелей заявили, что видели "Бук" после катастрофы MH17, в том числе возле супермаркета "Фуршет" в Снежном. Около 22:30 Дубинский пытался уточнить у Харченко, где находится "Бук" и тот подтверждает, что он в Снежном. Дубинский также просил назвать номер телефона водителя.
Далее свидетель S21 сообщил, что Харченко поручил ему сопровождать "Бук" на обратном пути в Россию от супермаркета "Фуршет". В самом "Буке" были три человека - двое военных и один в штатском. По словам свидетеля, это и был экипаж "Бука". По дороге свидетелю звонили несколько раз, в том числе от Гиркина по поводу маршрута. На следующее утро свидетель S21 услышал, что самолет сбили из ракетной установки, которую он сопровождал накануне вечером.
Напомним, ранее сообщалось, что следствие отклонило показания свидетелей об украинском "Буке".
Кроме того, на суде были впервые озвучены показания свидетелей запуска ракеты по самолету.