В "Слуге народа" выбрали замену Яременко на посту главы комитета внешней политики

В понедельник, 2 декабря, фракция "Слуга народа" определилась с кандидатурой на пост нового главы Комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение замглавы фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук в Facebook.

По ее словам, решением фракции новым главой избрана Лиза Ясько.

"Консолидированным решением всей нашей команды новым председателем избран Лиза Ясько. И мы понимаем, что руководить таким комитетом - это не бонус и не награда, а серьезная ответственность. Уверены, что Лиза к ней готова", - заявила Кравчук.

В комментарии РБК-Украина Кравчук отметила, что 4 декабря вопрос назначения рассмотрит регламентный комитет.

"В среду рассмотрит вопрос регламентный комитет. После этого Рада на своем заседании должна проголосовать за постановление о назначении главы комитета", - рассказала Кравчук в комментарии РБК-Украина.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на прошлой пленарной неделе анонсировал, что Верховная рада проголосует за отставку народного депутата Богдана Яременко с должности главы парламентского комитета по вопросам внешней политики 15 ноября. Однако голосование так и не состоялось.

На заседании фракции "Слуга народа" решили выбрать другого главу комитета по вопросам внешней политики вместо Яременко.

Отметим, сам Яременко еще 1 ноября сообщил, что написал заявление об отставке. Глава комитета заявил, что передаст заявление спикера парламента лишь после того, как его отставку примет фракция "Слуга народа".

Так, народный депутат оказался в центре скандала, когда во время заседания в Раде он занимался перепиской с девушкой из сферы интимных услуг. Это зафиксировали и обнародовали журналисты.

Добавим также, в начале ноября Арахамия заявил, что во фракции "Слуга народа" есть три кандидата на должность главы комитета по вопросам внешней политики.