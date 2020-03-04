В "Слуге народа" рассматривают несколько кандидатов на отдельные должности в Кабмине

На отдельные должности в Кабинете министров Украины в партии "Слуга народа" рассматривают несколько кандидатов. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, вчера были озвучены все кандидатуры.

"Хочу развеять мифы о том, что "слуги народа" не знают, кого будут назначать. Все мы знаем. Вчера (во время заседания фракции при участии президента, - ред.) были озвучены все кандидатуры. На некоторые должности есть несколько кандидатур. Поэтому сейчас медийно это не подается для того, чтобы провести с ними правильные консультации", - заявил Корниенко.

Он подчеркнул, что во фракции "Слуга народа" сделали выводы после назначений в Кабмине.

"То, что это правительство пробыло такой короткий срок - это нам будут забрасывать. В этом есть положительная сторона. Ведь, быстро была реакция на это. И мы дальше будем кадровые решения принимать быстро и собрано. Я думаю, что то правительство, которое мы сегодня сформируем, будет более профессионально реагировать на все вызовы", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Комитет организации госвласти рекомендовал Раде принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

РБК-Украина писало, что спикер Рады Дмитрий Разумков во время заседания фракции "Слуга народа" заявил, что Гончарук написал заявление об отставке и оно уже поступило в Верховную раду. Также сегодня было опубликовано заявление Гончарука об отставке.

Также сообщалось, что на заседании фракции Зеленский предлагал нынешнего вице-премьера и министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины. Также стал известен возможный состав Кабмина Шмыгаля.