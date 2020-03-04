У "Слузі народу" розглядають кілька кандидатів на окремі посади в Кабміні

На окремі посади в Кабінеті міністрів України у партії "Слуга народу" розглядають кілька кандидатів. Про це повідомив перший заступник голови комітету з питань організації державної влади Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, вчора були озвучені всі кандидатури.

"Хочу розвіяти міфи про те, що "слуги народу" не знають, кого призначати. Все ми знаємо. Вчора (під час засідання фракції за участю президента, - ред.) були озвучені всі кандидатури. На деякі посади є кілька кандидатур. Тому зараз медійно це не подається для того, щоб провести з ними правильні консультації", - заявив Корнієнко.

Він підкреслив, що у фракції "Слуга народу" зробили висновки після призначень в Кабміні.

"Те, що це уряд пробув такий короткий термін - це нам будуть закидати. В цьому є позитивна сторона. Адже, швидко була реакція на це. І ми далі будемо кадрові приймати рішення швидко і зібрано. Я думаю, що той уряд, який ми сьогодні сформуємо, буде більш професійно реагувати на всі виклики", - додав він.

Раніше повідомлялося, що Комітет організації держвлади рекомендував Раді прийняти відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

РБК-Україна писало, що спікер Ради Дмитро Разумков під час засідання фракції "Слуга народу" заявив, що Гончарук написав заяву про відставку і вона вже надійшла до Верховної ради. Також сьогодні було опубліковано заяву Гончарука про відставку.

Також повідомлялося, що на засіданні фракції Зеленський пропонував нинішнього віце-прем'єра і міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра України. Також став відомий можливий склад Кабміну Шмигаля.