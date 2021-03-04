В "Слуге народа" рассчитывают весной рассмотреть сокращение количества нардепов

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассчитывает, что парламент этой весной возьмется за вопрос сокращения количества народных депутатов до 300. По его словам, в монобольшинстве есть достаточное количество голосов.

Нардеп отметил, что фракция "СН" может, как минимум, еще раз обсудить законопроект о сокращении количества нардепов, но он не думает, что будет много голосов "против".

"Законопроект есть и можно голосовать. Мы готовы, как минимум, еще раз обсудить на фракции, но я не думаю, что многие будут против, потому что существует позиция президента, неоднократно озвученная, это было в предвыборной программе партии. Подождем, когда законопроект окажется в зале, и посмотрим, как за него будут голосовать", - сказал он.

На вопрос, окажется ли этот законопроект на повестке дня Рады уже этой весной, Корниенко ответил: "Надеемся".