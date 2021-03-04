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В "Слуге народа" рассчитывают весной рассмотреть сокращение количества нардепов

Автор: Дмитрий Левицкий

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассчитывает, что парламент этой весной возьмется за вопрос сокращения количества народных депутатов до 300. По его словам, в монобольшинстве есть достаточное количество голосов.

Об этом говорится в интервью Корниенко агентству "Интерфакс-Украина".

Нардеп отметил, что фракция "СН" может, как минимум, еще раз обсудить законопроект о сокращении количества нардепов, но он не думает, что будет много голосов "против".

"Законопроект есть и можно голосовать. Мы готовы, как минимум, еще раз обсудить на фракции, но я не думаю, что многие будут против, потому что существует позиция президента, неоднократно озвученная, это было в предвыборной программе партии. Подождем, когда законопроект окажется в зале, и посмотрим, как за него будут голосовать", - сказал он.

На вопрос, окажется ли этот законопроект на повестке дня Рады уже этой весной, Корниенко ответил: "Надеемся".

Напомним, в конце января президент Владимир Зеленский рассказал, что закон о сокращении количества депутатов "следующий в очереди".

Добавим, этот законопроект президент внес в парламент 29 августа 2019 года.

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Новости Украины нардепВерховная РадаСлуга народаАлександр КорниенкоСокращение
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