У "Слузі народу" розраховують навесні розглянути скорочення кількості нардепів

Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко розраховує, що парламент цієї весни візьметься за питання скорочення кількості народних депутатів до 300. За його словами, у монобільшості є достатня кількість голосів.

Нардеп зазначив, шо фракція "СН" може, щонайменше, ще раз обговорити законопроект про скорочення кількості нардепів, але він не думає, що буде багато голосів "проти".

"Законопроект є і можна голосувати. Ми готові його, щонайменше, ще раз обговорити на фракції, але я не думаю, що багато хто буде проти, тому що існує позиція президента, неодноразово озвучена, це було в передвиборчій програмі партії. Почекаємо, коли законопроект опиниться в залі, і подивимося, як за нього будуть голосувати", - сказав він.

На питання, чи опиниться цей законопроект на порядку денному Ради вже цієї весни, Корнієнко відповів: "Сподіваємось".