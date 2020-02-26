В "Слуге народа" прокомментировали законопроект о языке выступлений в Раде

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

По словам Кравчук, во время пленарных заседаний и заседаний комитетов язык должен быть исключительно государственным

Во фракции "Слуга народа" считают, что официальная коммуникация лиц, осуществляющих публичную власть, должна происходить на государственном языке. Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает РБК-Украина.

Так, законопроект "о внесении изменений в регламент Верховной рады Украины (по языку работы)" пока не обсуждался на заседании фракции "Слуга народа".

"Все законопроекты, которые касаются работы Верховной рады, а особенно такие противоречивые должны сначала получить поддержку 70% голосов фракции, чтобы иметь поддержку в зале. Пока мы не обсуждали эту инициативу. В целом мы считаем, что официальная коммуникация лиц, осуществляющих публичную власть, должна происходить на государственном языке. Граждане свободны в своем выборе языка общения, депутаты - тоже, когда общаются вне осуществления своих полномочий или общаются непосредственно с избирателями. А вот во время пленарных заседаний и заседаний комитетов - исключительно государственный", - заявила Евгения Кравчук.

Напомним, в Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект, которым предлагают разрешить депутатам выступать в ВР на русском языке. Инициаторами законопроекта выступили нардепы от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский и от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олег Волошин. Проект закона о внесении изменений в регламент Верховной рады Украины зарегистрирован 18 февраля 2020 года по номеру 3084.

Как сообщало РБК-Украина, на протяжении 2020 года в Верховной раде планируют работать над изменениями в Конституцию, а также принять ряд новых кодексов. Среди приоритетов деятельности парламента на 2020 год является принятие 6 кодексов: медицинского кодекса, цифрового кодекса Украины, кодекса об административных процедурах, кодекс судопроизводства Украины, кодекса электронных коммуникаций и кодекса о админпроступках.