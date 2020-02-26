ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В "Слузі народу" прокоментували законопроект щодо мови виступів в Раді

Новини » Політика     26.02.2020 - 19:25
В "Слузі народу" прокоментували законопроект щодо мови виступів в Раді
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

За словами Кравчук, під час пленарних засідань і засідань комітетів мова повинна бути виключно державною

У фракції "Слуга народу" вважають, що офіційна комунікація осіб, що здійснюють публічну владу, має відбуватися державною мовою. Про це повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає РБК-Україна.

Так, законопроект "про внесення змін до регламенту Верховної ради України (щодо мови роботи)" поки не обговорювався на засіданні фракції "Слуга народу".

"Усі законопроекти, які стосуються роботи Верховної ради, а надто такі контраверсійні мають спершу отримати підтримку 70% голосів фракції, щоб мати підтримку у залі. Поки ми не обговорювали цю ініціативу. Загалом ми вважаємо, що офіційна комунікація осіб, що здійснюють публічну владу, має відбуватися державною мовою. Громадяни вільні в своєму виборі мови спілкування, депутати - теж, коли спілкуються поза здійсненням своїх повноважень або спілкуються безпосередньо з виборцями. А от під час пленарних засідань і засідань комітетів - виключно державна", - заявила Євгенія Кравчук.

Нагадаємо, у Верховній раді України зареєстрували законопроект, яким пропонують дозволити депутатам виступати в ВР російською мовою. Ініціаторами законопроекту виступили нардепи від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський і від фракції "Опозиційна платформа - За Життя" Олег Волошин. Проект закону про внесення змін до регламенту Верховної ради України зареєстрований 18 лютого 2020 року за номером 3084.

Як повідомляло РБК-Україна, впродовж 2020 року у Верховній раді планують працювати над змінами до Конституції, а також ухвалити низку нових кодексів. Серед пріоритетів діяльності парламенту на 2020 рік є прийняття 6 кодексів: медичного кодексу, цифрового кодексу України, кодексу про адміністративні процедури, кодексу судочинства України, кодексу електронних комунікацій та кодексу про адмінпроступки.

У Раді створили робочу групу для скасування закону "Про вільну економічну зону "Крим" Кабмін вніс до Ради закон про контроль промислового забруднення
Новини України Верховна РадаСлуга народа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся