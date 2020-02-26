В "Слузі народу" прокоментували законопроект щодо мови виступів в Раді

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

За словами Кравчук, під час пленарних засідань і засідань комітетів мова повинна бути виключно державною

У фракції "Слуга народу" вважають, що офіційна комунікація осіб, що здійснюють публічну владу, має відбуватися державною мовою. Про це повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає РБК-Україна.

Так, законопроект "про внесення змін до регламенту Верховної ради України (щодо мови роботи)" поки не обговорювався на засіданні фракції "Слуга народу".

"Усі законопроекти, які стосуються роботи Верховної ради, а надто такі контраверсійні мають спершу отримати підтримку 70% голосів фракції, щоб мати підтримку у залі. Поки ми не обговорювали цю ініціативу. Загалом ми вважаємо, що офіційна комунікація осіб, що здійснюють публічну владу, має відбуватися державною мовою. Громадяни вільні в своєму виборі мови спілкування, депутати - теж, коли спілкуються поза здійсненням своїх повноважень або спілкуються безпосередньо з виборцями. А от під час пленарних засідань і засідань комітетів - виключно державна", - заявила Євгенія Кравчук.

Нагадаємо, у Верховній раді України зареєстрували законопроект, яким пропонують дозволити депутатам виступати в ВР російською мовою. Ініціаторами законопроекту виступили нардепи від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський і від фракції "Опозиційна платформа - За Життя" Олег Волошин. Проект закону про внесення змін до регламенту Верховної ради України зареєстрований 18 лютого 2020 року за номером 3084.

Як повідомляло РБК-Україна, впродовж 2020 року у Верховній раді планують працювати над змінами до Конституції, а також ухвалити низку нових кодексів. Серед пріоритетів діяльності парламенту на 2020 рік є прийняття 6 кодексів: медичного кодексу, цифрового кодексу України, кодексу про адміністративні процедури, кодексу судочинства України, кодексу електронних комунікацій та кодексу про адмінпроступки.