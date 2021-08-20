В "Слуге народа" прокомментировали иск Нацсовета в суд об аннулировании лицензии канала "Наш"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратится в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала "НАШ" из-за разжигания национальной розни, пропаганды коммунистического тоталитарного режима в эфире программы "Марафон", гостем которой стал бывший лидер запрещенной с 2015 года Коммунистической партии Петр Симоненко .

В частности, Симоненко называл войну на Донбассе "гражданской", Православную церковь Украины "раскольниками" и говорил о якобы "неофашистском режиме" у власти в Украине. При этом в студии не было представлено альтернативной точки зрения и не был соблюден принцип баланса мнений.

Заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики отмечает, что на следующий день эта же программа снова вышла в эфир в том же виде без каких-либо редакционных правок, которые могли бы помочь избежать повторного нарушения законодательства со стороны телеканала.

Она уточняет, что за последние полтора года Нацсовет 14 раз применял санкции в отношении телеканала "НАШ". Более десятка из них - из-за языка ненависти и разжигание вражды.

"Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания использовал все возможные средства: предупреждения, штрафы, просьба придерживаться своего же редакционного устава. Иного решения, кроме как обратиться в суд об аннулировании лицензии, уже быть не может. При этом Нацсовет действует в пределах своих полномочий, а окончательное решение о лицензии канала вынесет суд. Если юристы телеканала будут считать, что нарушений законодательства о телевидении и радиовещании не было, они смогут это обжаловать в суде в состязательном процессе", - сказала депутат.

Евгения Кравчук также отметила, что санкции за нарушение могут быть наложены на каждый из телеканалов, который будет нарушать украинское законодательство.

"Мы как страна очень ценим свободу слова. Но свобода не является вседозволенностью. Правила одни для всех. И украинское законодательство одинаково для всех телеканалов, которые получают частоты от государства и говорят на территории Украины. Например, недавно Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку канала "Дом" из-за показа в эфире карты с "русским" Крымом", - добавляет депутат.