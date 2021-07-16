Нацсовет проверит телеканалы "НАШ" и "Макси-ТВ" из-за распространения языка вражды

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановые безвыездные проверки телеканалам "НАШ" и "Макси-ТВ". Обоих вещателей будет касаться проверка по распространению языка вражды в высказываниях экс-нардепа Евгения Мураева, которые прозвучали в передаче "Важное" 22 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацсовета.

Также регулятор проверит, выполнил ли телеканал "НАШ" предыдущие решения и распоряжения Нацсовета. В частности, регулятор объявил телеканалу предупреждение и назначил два штрафа за распространение высказываний с призывами к насильственному изменению конституционного строя Украины, призывами к развязыванию агрессивной войны и ее пропаганды, а также за разжигание национальной вражды.

Руководство канала было обязано в течение месяца привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Однако 22 июня была зафиксирована передача, посвященная 80-й годовщине нападения нацистской Германии на Советский союз. В одной из ее частей интервью ведущим передачи давал лидер политической партии "Наши" Евгений Мураев.

В своих высказываниях он отметил, что сутью агрессивной политики стран ЕС в отношении Украины является продолжение политики "фашистской Германии" об уничтожении славянского этноса и украинского народа. Она осуществляется с использованием современных "механизмов ведения современной войны", отличающиеся от военных методов Второй мировой войны только формой. Политическое руководство Украины, утверждал политик, является "проводником антиукраинской политики по сути геноцида нашего народа", "настоящим коллаборантом" и способствует такой политике европейских стран.

Передача транслировалась на обоих телеканалах в течение нескольких дней 10 раз.

Проверка телеканалов "НАШ" и "Макси-ТВ" будет проведена с 30 июля по 13 августа.