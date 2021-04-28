За участие представителя "ЛНР" в эфире: Нацсовет оштрафовал телеканал "НАШ"

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания зафиксировал нарушение требований украинского законодательства телеканалом "НАШ". В связи с этим были назначены два предупреждения и два штрафа на сумму более 200 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора .

Первый штраф касается трансляции от 4 декабря 2020 года. В прямой эфир через интернет-связь вышел представитель так называемой "ЛНР" Родион Мирошник. Присутствующие в студии эксперты, политики, народные депутаты Украины обсуждали реализацию Минских соглашений, а Родион Мирошник давал ответы на вопросы ведущих передачи и гостей, которые касались урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.

За этот инцидент на телеканал наложен штраф в размере 25% суммы лицензионного сбора, что составляет 114 067,50 грн.

Второй штраф на такую же сумму Национальный совет наложил на телеканал за наличие в эфире ролика, содержавшего призывы к развязыванию агрессивной войны или разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды.

Речь идет о демонстрации ролика " НАША (не) зависимость? НАШ покажет", который был посвящен годовщине Независимости Украины и вышел в эфир 24 августа 2020 года.

К видеоролику подобраны документальные кадры, в которых преобладают сцены насилия, демонстрация стреляющего оружия, столкновения протестующих с полицией, демонстрации под различными лозунгами.

"Таким образом у телезрителей может создаваться впечатление, что это исчерпывающий перечень событий почти 30-летней истории страны. Указанный видеоматериал создает негативный образ "неудачного" выбора во время Всеукраинского референдума 1991 года, а все творческие средства, использованные в видеоролике, направленные на разжигание розни между сторонниками и противниками независимости Украины, на эскалацию ненависти между ними", - убеждены в Нацсовете.