У "Слузі народу" прокоментували позов Нацради до суду щодо анулювання ліцензії каналу "Наш"
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення звернеться до суду з позовом про анулювання ліцензії телеканалу "НАШ" через розпалювання національної ворожнечі, пропаганди комуністичного тоталітарного режиму в ефірі програми "Марафон", гостем якої став колишній лідер забороненої з 2015 року Комуністичної партії Петро Симоненко.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови фракції "Слуги народу" Євгенії Кравчук.
Зокрема, Симоненко називав війну на Донбасі "громадянською", Православну церкву України "розкольниками" та говорив про нібито "неофашистський режим" при владі в Україні. При цьому у студії не було представлено альтернативної точки зору та не було дотримано принципу балансу думок.
Заступниця голови Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики зазначає, що за останні півтора року Нацрада 14 разів застосовувала санкції щодо телеканалу "НАШ". Більше десятка з них - через мову ненависті та розпалення ворожнечі.
"Нацрада з питань телебачення та радіомовлення використала всі можливі засоби: попередження, штрафи, прохання дотримуватись свого ж редакційного статуту. Інакшого рішення, окрім як звернутися до суду про анулювання ліцензії, вже бути не може. При цьому Нацрада діє у межах своїх повноважень, а остаточне рішення щодо ліцензії каналу винесе суд. Якщо юристи телеканалу вважатимуть, що порушень законодавства про телебачення та радіомовлення не було, вони матимуть змогу це оскаржити в суді у змагальному процесі", - сказала депутатка.
Євгенія Кравчук також наголосила на тому, що санкції за порушення можуть бути накладені на кожен із телеканалів, який буде порушувати українське законодавство.
"Ми як країна дуже цінуємо свободу слова. Але свобода не є вседозволеністю. Правила одні для всіх. І українське законодавство однакове для всіх телеканалів, які отримують частоти від держави та мовлять на території України. Наприклад, нещодавно Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила позапланову перевірку каналу "Дом" через показ в ефірі мапи з «російським» Кримом", - додає депутатка.
Нагадаємо, у грудні 2019 року "НАШ" вів пряму трансляцію пресконференції російського президента Володимира Путіна. А в грудні 2020 року в ефірі токшоу на телеканалі надали слово одному з ватажків "ЛНР" Родіону Мірошнику, який стверджував, що Росія "не є учасником конфлікту на Донбасі", а територія Донбасу нібито не є українською. Тоді Нацрада наклала на телеканал штраф, він досі не сплачений.
Також у жовтні 2020 року глядачам каналу пропонували взяти участь в інтерактивному голосуванні та відповісти на запитання, чи заслуговує Володимир Путін на Нобелівську премію миру.
Торік на День незалежності "НАШ" випустив відеоролик "НАША (НЕ)ЗАЛЕЖНІСТЬ? НАШ ПОКАЖЕ". За висновком регулятора, він створює негативний образ "невдалого" вибору під час Всеукраїнського референдуму 1991 року, а також спрямований на розпалювання ворожнечі, на ескалацію ненависті.