У "Слузі народу" прокоментували позов Нацради до суду щодо анулювання ліцензії каналу "Наш"

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення звернеться до суду з позовом про анулювання ліцензії телеканалу "НАШ" через розпалювання національної ворожнечі, пропаганди комуністичного тоталітарного режиму в ефірі програми "Марафон", гостем якої став колишній лідер забороненої з 2015 року Комуністичної партії Петро Симоненко .

Зокрема, Симоненко називав війну на Донбасі "громадянською", Православну церкву України "розкольниками" та говорив про нібито "неофашистський режим" при владі в Україні. При цьому у студії не було представлено альтернативної точки зору та не було дотримано принципу балансу думок.

Заступниця голови Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики зазначає, що за останні півтора року Нацрада 14 разів застосовувала санкції щодо телеканалу "НАШ". Більше десятка з них - через мову ненависті та розпалення ворожнечі.

"Нацрада з питань телебачення та радіомовлення використала всі можливі засоби: попередження, штрафи, прохання дотримуватись свого ж редакційного статуту. Інакшого рішення, окрім як звернутися до суду про анулювання ліцензії, вже бути не може. При цьому Нацрада діє у межах своїх повноважень, а остаточне рішення щодо ліцензії каналу винесе суд. Якщо юристи телеканалу вважатимуть, що порушень законодавства про телебачення та радіомовлення не було, вони матимуть змогу це оскаржити в суді у змагальному процесі", - сказала депутатка.

Євгенія Кравчук також наголосила на тому, що санкції за порушення можуть бути накладені на кожен із телеканалів, який буде порушувати українське законодавство.

"Ми як країна дуже цінуємо свободу слова. Але свобода не є вседозволеністю. Правила одні для всіх. І українське законодавство однакове для всіх телеканалів, які отримують частоти від держави та мовлять на території України. Наприклад, нещодавно Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила позапланову перевірку каналу "Дом" через показ в ефірі мапи з «російським» Кримом", - додає депутатка.