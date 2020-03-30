В "Слуге народа" прогнозируют, что Рада примет законопроект "О рынке земли"

В "Слуге народа" прогнозируют, что Верховная Рада примет законопроект "О рынке земли". Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила народный депутат Ирина Верещук.

По ее словам, на голосование народных депутатов сегодня будут влиять две составляющие.

"Во-первых, это само присутствие депутатов. У нас во фракции всего присутствуют 211 депутатов. А во-вторых - это политический вопрос. Если посмотреть на тело закона, он, впринципе, учитывает пожелания, которые были почему-то не услышаны между первым и вторым чтением до этого времени. Но сейчас, все учтено. Я думаю, что голосов хватит. Если будут проголосованы все те поправки, которые сейчас изложены и мы их увидим в раздаточных материалах, то закон может быть принят", - сообщила Верещук.

Также источники РБК-Украина из фракции "Слуга народа" рассказали о том, что в монобольшинства есть достаточно голосов в поддержку открытия рынка земли.

"Когда мы заседали в присутствии президента, было сигнальное голосование за законопроект "Об обороте земли". Тогда не было тех, кто воздержался или был против. Хотя там не были все представители фракции. Было около 180 депутатов. Большинство за то, чтобы принять законопроект", - сообщили источники во фракции.

Напомним, Верховная рада Украины в ходе рассмотрения законопроекта о рынке земли во втором чтении пошла на технический перерыв до 20:00.

Как писало РБК-Украина, во время заседания фракции "Слуга народа" 27 марта парламентарии обсудили изменения в законопроект о рынке земли. В частности, определено, что документ вступит в действие с 1 июля 2021. Также парламентарии договорились о концентрации не более 100 гектаров в одни руки.