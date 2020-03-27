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В "Слуге народа" обсудили изменения в законопроект о рынке земли

Новости » Политика     27.03.2020 - 22:13
В "Слуге народа" обсудили изменения в законопроект о рынке земли
Фото: Евгения Кравчук (РБК-Украина)

Планируется, что закон о рынке земли вступит в действие с 1 июля 2021 года

Во время заседания фракции "Слуга народа" обсудили изменения в законопроект о рынке земли. Об этом сообщила первый заместитель главы фракции Евгения Кравчук в Facebook.

По ее словам, президент Владимир Зеленский предложил принять законопроект в следующих параметрах:

  • Он вступит в действие с 1 июля 2021. То есть, когда посткоронавирусная паника спадет и все вернутся к нормальной жизни;
  • Первые два года землю смогут покупать только физические лица-граждане Украины и не более 100 гектаров в одни руки;
  • После этого - следующие два года землю смогут покупать, как и предполагается базовой моделью, украинские юридические лица не более 10 000 гектаров в одни руки;
  • Земли сельскохозяйственного значения государственной и коммунальной собственности продаваться не будут (по крайней мере, первые два года минимум);
  • Продажа иностранцам - после референдума.

"Это условия, которые принимают международные кредиторы. Это означает, что никакие "роштильды", которыми пугали людей, не собирались и не собираются скупать нашу землю. Это означает, что так же никто не собирался ее распродавать. От нас никто не хочет забрать наше богатство, мир ждет от нас сигналов о нашей готовности воплощать реформы и бороться с серыми рынками", - написала Кравчук.

Напомним, ранее сообщалось, что Международный валютный Фонд требует от Украины принятия законов о банках и о рынке земли. В случае принятия этих законов возможно увеличение программы МВФ до 8 млрд долларов.

Ожидалось, что парламент может завершить рассмотрение правок к законопроекту о рынке земли в четверг, 19 марта. Однако 17 марта на внеочередном заседании Верховной рады по вопросам противодействия коронавирусу депутаты проголосовали за работу парламента исключительно в комитетах до 3 апреля.

Стало известно, сколько нардепов от СН подтвердили участие в заседании Рады Рада не будет рассматривать земельную реформу в четверг
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