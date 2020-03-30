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Рада продолжила рассмотрение закона о рынке земли

Новости » Политика     30.03.2020 - 16:58
Рада продолжила рассмотрение закона о рынке земли
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Нардепы ранее прошли почти 3300 правок к закону

Верховная рада Украины продолжила рассмотрение законопроекта №2178-10 о рынке земли, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, по состоянию на 6 марта Рада прошла 3298 поправок ко второму чтению законопроекта из 4018 внесенных.

Напомним, во время заседания фракции "Слуга народа" 27 марта обсудили изменения в законопроект о рынке земли. В частности, определено, что документ вступит в действие с 1 июля 2021. Также парламентарии договорились о концентрации не более 100 гектаров в одни руки.

Кроме того, была достигнута договоренность, что земли сельскохозяйственного значения государственной и коммунальной собственности продаваться не будут (по крайней мере, первые два года минимум); а продажа иностранцам возможна лишь после референдума.

Ранее РБК-Украина писало, что Международный валютный Фонд требует от Украины принятия законов о банках и о рынке земли. В случае их одобрения парламентом возможно увеличение программы МВФ до 8 млрд долларов.

Добавим также, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без получения помощи от международных партнеров Украине грозит падение экономики и дефолт.

Зеленский планирует принять участие в третьем внеочередном заседании парламента Рада внесла изменения в ряд законов для противодействия коронавирусу
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