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Закон о рынке земли: Рада ушла на перерыв до 8 вечера

Новости » Политика     30.03.2020 - 19:38
Закон о рынке земли: Рада ушла на перерыв до 8 вечера
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В сессионном зале будут проводить кварцевание

Верховная рада Украины в ходе рассмотрения законопроекта о рынке земли во втором чтении пошла на технический перерыв до 20:00. Об этом объявил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук, передает корреспондент РБК-Украина.

В сессионном зале проведут кварцевание и дезинфекцию.

"Я хочу объявить технический перерыв для кварцевания зала. Прошу убрать на 30 минут ваши вещи. Здесь будет проведена дезинфекция и кварцевание. Через 30 минут мы продолжим. Забирайте свои карточки также", - отметил Стефанчук.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня около 17:00 Рада продолжила рассмотрение законопроекта №2178-10 о рынке земли. Нардепы продолжили с рассмотрения 3299-й поправки из 4018 внесенных.

Как писало РБК-Украина, во время заседания фракции "Слуга народа" 27 марта парламентарии обсудили изменения в законопроект о рынке земли. В частности, определено, что документ вступит в действие с 1 июля 2021. Также парламентарии договорились о концентрации не более 100 гектаров в одни руки.

Отметим, Международный валютный Фонд требует от Украины принятия законов о банках и о рынке земли. В случае их одобрения парламентом возможно увеличение программы МВФ до 8 млрд долларов.

Добавим также, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без получения помощи от международных партнеров Украине грозит падение экономики и дефолт.

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