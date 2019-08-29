В "Слуге народа" прогнозируют, что Рада будет работать еще 4 часа

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что Верховная рада будет работать еще 4 часа. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос РБК-Украина.

По его словам, комитеты Рады сейчас решают вопрос о порядке увольнения генерального прокурора Юрия Луценко с должности.

"Сейчас комитеты заседают. Есть порядок там, чтобы должным образом уволить Луценко. Назначить нового генпрокурора. Затем будут законопроекты. Сегодня мы должны успеть еще законопроект об импичменте президента. Еще где-то 4 часа будем работать", - заявил Арахамия.

Напомним, действующий генпрокурор Юрий Луценко останется прокурором после увольнения с административной должности главы Генпрокуратуры. Луценко подчеркнул, что останется прокурором после отставки с административной должности главы ГПУ.

"Уволить меня сможет только новый генпрокурор, но это невозможно, пока против меня рассматривает дела КДКП", - объяснил он.

Как писало РБК-Украина ранее, глава государства Владимир Зеленский пытался уволить Луценко еще в июне, однако Рада 8 созыва провалила голосование за согласие на его увольнение.

Отметим, комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует назначить Руслана Рябошапку новым генеральным прокурором и уволить Луценко с должности главы ГПУ.