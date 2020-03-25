В "Слуге народа" подали законопроект о полном запрете импорта электроэнергии из РФ и Беларуси

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Законопроектом предлагается запретить осуществление коммерческого импорта электроэнергии из государств, не являющихся членами ЕС

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о введении запрета на осуществление коммерческого импорта электроэнергии из государств, не являющихся членами Европейского союза или Энергетического сообщества. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВР.

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О рынке электрической энергии" №3262 за авторством народного депутата от фракции "Слуги народа" Сергея Нагорняка.

Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается запретить осуществление коммерческого импорта электрической энергии из государств, не являющихся членами (сторонами) Европейского союза и Энергетического Сообщества, то есть России и Беларуси.

Также предполагается временно, на время перехода ОЭС Украины на параллельную работу с объединенной энергосистемой Европейского союза (ENTSO-E), позволить осуществлять лишь технологический переток электрической энергии из этих государств.

Напомним, накануне Кабмин ввел специальную пошлину в размере 65% на импортируемые из России электроэнергию и уголь, кроме антрацита и кокса с 1 апреля 2020 года.

С критикой этого решения выступил Андрей Герус, глава парламентского комитета по ТЭК, который был инициатором открытия импорта электроэнергии из России в октябре 2019 г.

Рост российского импорта привело к ограничению мощностей украинских энергопредприятий и снижение уровня потребления угля отечественными ТЭС.

Как писало РБК-Украина, во время выступления на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта президент Владимир Зеленский раскритиковал импорт электроэнергии из России, отметив, что импорт тока из РФ не может идти речи в ситуации, когда в стране кризис в угольной отрасли и шахтеры остаются без работы.