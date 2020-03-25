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В "Слузі народу" подали законопроект про повну заборону імпорту електроенергії з РФ та Білорусі

Новини » Енергетика     25.03.2020 - 12:34
В "Слузі народу" подали законопроект про повну заборону імпорту електроенергії з РФ та Білорусі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Законопроектом пропонується заборонити здійснення комерційного імпорту електроенергії з держав, що не є членами ЄС

У Верховній Раді зареєстровано законопроект про введення заборони на здійснення комерційного імпорту електроенергії з держав, що не є членами Європейського союзу або Енергетичного співтовариства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВР.

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії" №3262 за авторством народного депутата від фракції "Слуги народу" Сергія Нагорняка.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроектом пропонується заборонити здійснення комерційного імпорту електричної енергії з держав, що не є членами (сторонами) Європейського Союзу або Енергетичного Співтовариства, тобто Росії та Білорусі.

Також передбачається тимчасово, на час переходу ОЕС України на паралельну роботу з об'єднаною енергосистемою Європейського союзу (ENTSO-E), дозволити здійснювати лише технологічний переток електричної енергії з цих держав.

Нагадаємо, напередодні, Кабмін ввів спеціальне мито в розмірі 65% на імпортовані з Росії електроенергію і вугілля, крім антрациту і коксу з 1 квітня 2020 року.

З критикою цього рішення вийшов Андрій Герус, глава парламентського комітету з ПЕК, який був ініціатором відкриття імпорту електроенергії з Росії в жовтні 2019 р.

Зростання російського імпорту призвело до обмеження потужностей українських енергопідприємств і зниження рівня споживання вугілля вітчизняними ТЕС.

Як писало РБК-Україна, під час виступу на позачерговому засіданні Верховної Ради 4 березня президент Володимир Зеленський розкритикував імпорт електроенергії з Росії, зазначивши, що про імпорт струму з РФ не може йти мови в ситуації, коли в країні криза у вугільній галузі й шахтарі залишаються без роботи.

Імпорт струму з Росії призвів до кризи у вітчизняній енергетиці, - Москаль З ОРДЛО щомісяця вивозять до 450 тис. т вугілля, - експерт
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