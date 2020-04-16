У "Слузі народу" планують внести зміни в проект про "поправочний спам"

Фото: Євгенія Кравчук (РБК-Україна)

Кількість правок від фракції хочуть скоротити до 5

"Слуга народу" планує внести зміни в законопроект про зміни до Регламенту, щоб надати кожному депутату право на підтвердження своєї правки. Про це заявила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, після прийняття законопроекту змін до регламенту фракція "Слуга народу" запропонує змінити норму про право подачі тільки 5-ти поправок від кожної фракції.

"Зараз вже змінити ці норми неможливо. Адже термін на подачу поправок до законопроекту про регламент вже давно закінчився. Нічого нового міняти не можна. Але ми всередині домовилися з народними депутатами, після прийняття законопроекту саме до цієї норми буде внесено зміну. Кожен депутат, незалежно він позафракційний, або входить у фракцію, буде мати право на поправку, щоб поставити її на підтвердження", - заявила Кравчук.

За її словами, мова йде про право депутатів поставити на підтвердження відхилені комітетом поправки.

"Мова йде про відхилені поправки. Тобто всі професійні рішення, де комітет вирішив, що їх приймають, вони будуть прийняті. А якщо відхилені, їх будуть обмежувати, але коли буде застосована спецпроцедура", - заявила Кравчук.

Раніше РБК-Україна писало, що Рада планує ухвалити законопроект №1043 щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури. Цей законопроект допоможе боротися з великою кількістю правок.

Нагадаємо, 31 березня депутати прийняли в першому читанні законопроект щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Цей документ повинен виключити повернення націоналізованого "Приватбанку" олігарху Ігорю Коломойському. Станом на 7 квітня до законопроекту про банки 2571-д до другого читання подали понад 16 тисяч правок.