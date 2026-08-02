Рубіо оцінив удари в тил РФ та згадав про переговори Києва з Москвою

Сполучені Штати найближчими тижнями можуть зробити нову спробу відновити переговори між Україною та Росією щодо завершення війни. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, наголосивши, що Вашингтон готовий підтримати будь-яку можливість для просування мирного процесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Марко Рубіо Fox News .

За словами Рубіо, президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що Сполучені Штати готові відіграти конструктивну роль у припиненні війни.

Він зазначив, що протягом першого року адміністрація приділила цьому питанню багато уваги, однак переговорний процес зайшов у глухий кут.

"Сполучені Штати можуть відіграти роль у припиненні цієї війни. Ми й надалі будемо досліджувати такі можливості", - сказав Рубіо.

Водночас держсекретар наголосив, що саме президент Трамп, на його думку, є єдиним світовим лідером, який здатний посадити російську та українську сторони за стіл переговорів для обговорення завершення війни.

У США звернули увагу на зміну ситуації на фронті

Рубіо заявив, що за останні місяці ситуація у війні дещо змінилася.

За його словами, Україна тепер здатна завдавати далекобійних ударів углиб території Росії, через що війна дедалі більше відчувається і для російського населення.

"Ми хочемо з'ясувати, чи відкрила ця нова динаміка шлях до певного переговорного врегулювання", - зазначив він.

Держсекретар повідомив, що найближчими тижнями можуть бути здійснені нові дипломатичні кроки для відновлення переговорів між сторонами.

Водночас він визнав, що як Україна, так і Росія мають власні жорсткі принципові позиції.

"Ми розуміємо, що обидві сторони мають досить жорсткі червоні лінії. Поки нам не вдасться хоч трохи зблизити ці позиції, досягти домовленостей не вийде", - сказав Рубіо.

Трамп доручив шукати можливості для миру

За словами держсекретаря, президент США доручив своїй команді використовувати будь-яку нагоду для просування мирних переговорів.

"Президент сказав своїй команді: якщо ви побачите можливість стати силою, яка надасть мирним переговорам нового імпульсу, зробіть це. Він завжди віддає перевагу дипломатії, а не війні, і миру, а не бойовим діям", - підсумував Рубіо.