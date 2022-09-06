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В "Слуге народа" определили кандидата в главы Фонда госимущества

Фото: народный депутат Украины Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

На заседании фракции "Слуга Народа" представили кандидата на должность главы Фонда государственного имущества Украины. Им стал Рустем Умеров, народный депутат от фракции "Голос".

Об этом заявила пресс-секретарь фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Юлия Палийчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram.

Умеров был членом украинской делегации на переговорах с Россией. Сообщается, что депутат присутствовал на заседании фракции "Слуга Народа", где представил свое видение работы в должности главы Фонда госимущества и ответил на вопросы народных депутатов.

Напомним, 17 февраля Верховная рада уволила Дмитрия Сенниченко с должности главы Фонда государственного имущества Украины. Ранее он написал заявление об отставке по собственному желанию. Сенниченко уже заявлял о своей отставке. Причиной увольнения он назвал то, что после назначения в 2019 году он "ставил себе планку - два года".

Ранее мы писали, что Рада одобрила возобновление приватизации в Украине, остановленной из-за войны. Как сообщалось, законопроект №7451 позволяет возобновить приватизацию, которая была остановлена из-за войны. Он был разработан депутатами совместно с Фондом госимущества.

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ФГИУУмеровФонд госимущества