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Рада одобрила возобновление приватизации в Украине, остановленной из-за войны

Новина українською →
Украина, Четверг 28 июля 2022 16:00
Рада одобрила возобновление приватизации в Украине, остановленной из-за войны Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Верховная рада приняла в целом законопроект №7451 об упрощении приватизации, в том числе для содействия релокации предприятий. Обсуждение документа длилось около 3 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение нардепа Ярослава Железняка.

Свои голоса отдали за законопроект 233 народных депутата.

Как сообщалось, законопроект №7451 позволяет возобновить приватизацию, которая была остановлена из-за войны. Он был разработан депутатами совместно с Фондом госимущества.

К тому же, законопроект №7451 предлагает сделать приватизацию более быстрой, при этом сохраняя прозрачность всех процедур. Так, приватизация с момента оглашения аукциона до подписания договора будет длиться не более двух месяцев, а вся информация об объектах приватизации будет доступна онлайн. Также будет возможность подписания документов с помощью электронной подписи.

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