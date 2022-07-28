Рада одобрила возобновление приватизации в Украине, остановленной из-за войны

Верховная рада приняла в целом законопроект №7451 об упрощении приватизации, в том числе для содействия релокации предприятий. Обсуждение документа длилось около 3 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение нардепа Ярослава Железняка.

Как сообщалось, законопроект №7451 позволяет возобновить приватизацию, которая была остановлена из-за войны. Он был разработан депутатами совместно с Фондом госимущества.

К тому же, законопроект №7451 предлагает сделать приватизацию более быстрой, при этом сохраняя прозрачность всех процедур. Так, приватизация с момента оглашения аукциона до подписания договора будет длиться не более двух месяцев, а вся информация об объектах приватизации будет доступна онлайн. Также будет возможность подписания документов с помощью электронной подписи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.