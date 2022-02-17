Рада уволила Сенниченко с должности главы Фонда госимущества

Верховная рада уволила Дмитрия Сенниченко с должности главы Фонда государственного имущества Украины. Ранее он написал заявление об отставке по собственному желанию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания.

Кроме того, на должности директора по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой осуществлял корпоратизацию и реформу ПАО "Укрпочта".

Также руководил международными инвестиционно-девелоперскими и консалтинговыми компаниями, специализирующаяся на инвестициях в недвижимости и инфраструктуре.

Дмитрия Сенниченко начал карьеру экономистом в Национальном банке Украины, работал в службе премьер-министра Украины и советником главы подкомитета Верховной Рады Украины по вопросам банковской и финансовой деятельности.

Напомним, ранее Сенниченко уже заявлял о своей отставке. Причиной увольнения он назвал то, что после назначения в 2019 году он "ставил себе планку - два года".

Отметим, 27 января Верховная рада голосовала за увольнение Дмитрия Сенниченко с должности главы Фонда государственного имущества, но для его отставки тогда не хватило трех голосов.