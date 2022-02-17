Рада уволила Сенниченко с должности главы Фонда госимущества
Верховная рада уволила Дмитрия Сенниченко с должности главы Фонда государственного имущества Украины. Ранее он написал заявление об отставке по собственному желанию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания.
Депутаты одобрили соответствующий проект постановления. "За" проголосовали 318 парламентариев.
Что известно о Сенниченко
18 сентября 2019 года Кабинет министров Украины назначил Дмитрия Сенниченко главой Фонда государственного имущества (ФГИ), уволив с этой должности Виталия Трубарова.
Дмитрия Сенниченко начал карьеру экономистом в Национальном банке Украины, работал в службе премьер-министра Украины и советником главы подкомитета Верховной Рады Украины по вопросам банковской и финансовой деятельности.
Также руководил международными инвестиционно-девелоперскими и консалтинговыми компаниями, специализирующаяся на инвестициях в недвижимости и инфраструктуре.
Кроме того, на должности директора по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой осуществлял корпоратизацию и реформу ПАО "Укрпочта".
Напомним, ранее Сенниченко уже заявлял о своей отставке. Причиной увольнения он назвал то, что после назначения в 2019 году он "ставил себе планку - два года".
Отметим, 27 января Верховная рада голосовала за увольнение Дмитрия Сенниченко с должности главы Фонда государственного имущества, но для его отставки тогда не хватило трех голосов.