У "Слузі народу" визначили кандидата в голови Фонду держмайна

Про це заявила прес-секретар фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Юлія Палійчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Telegram .

Умєров був членом української делегації на переговорах з Росією. Повідомляється, що депутат був присутній на засіданні фракції "Слуга народу", де представив своє бачення роботи на посаді Голови Фонду держмайна і відповів на запитання народних депутатів.

Нагадаємо, 17 лютого Верховна рада звільнила Дмитра Сенниченка з посади Голови Фонду державного майна України. Раніше він написав заяву про відставку за власним бажанням. Сенниченко вже заявляв про свою відставку. Причиною звільнення він назвав те, що після призначення в 2019 році він "ставив собі планку - два роки".