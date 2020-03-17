В "Слуге народа" объяснили, когда продолжат рассмотрение проекта о рынке земли

Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

Рассмотрение законопроекта о рынке земли продолжится после завершения карантина

В "Слуге народа" объяснили, когда продолжат рассмотрение законопроекта об открытии рынка земли. Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, отвечая на вопрос РБК-Украина.

По его словам, законопроект продолжат рассматривать на ближайшем пленарном заседании, а не на внеочередном.

"Календарь план сессии изменен. Следующее заседание пленарное 6-го числа, а то и 14-го. Когда будет ближайшее пленарное заседание, да, будет рассматриваться рынок земли. Можно ли рассматривать рынок земли на внеочередных заседаниях, сейчас идет дискуссия с юристами. Ведь это вопросы не урегулированы в регламенте... Есть позиция относительно того, чтобы в такой период ничего не принимать судьбоносного", - заявил Корниенко.

По словам нардепа, для завершения рассмотрения вопроса рынка земли необходима целая пленарная неделя заседаний.

В свою очередь председатель фракции Давид Арахамия подтвердил, что проект о рынке земли отложили на время действия карантинных мероприятий через коронавирус.

"А относительно рынка земли, этот вопрос был очередным. Мы его сняли, чтобы минимизировать сейчас риски нахождения в парламенте. Поэтому мы будем собираться только тогда, когда будет действительная потребность", - заявил Арахамия.

Ранее ожидалось, что парламент может завершить рассмотрение правок к законопроекту о рынке земли в четверг, 19 марта.

Отметим, 17 марта нардепы на внеочередном заседании Верховной рады по вопросам противодействия коронавирусу проголосовали за работу парламента исключительно в комитетах до 3 апреля. В частности, парламентарии одобрили два проекта постановления. Ими предусматриваются изменения в календарный план проведения третьей сессии ВР.

Следующее внеочередное заседание парламента планируется на следующей неделе. Однако в "Слуге народа" не исключают проведение заседания на этой неделе в случае форс-мажорных обстоятельств.