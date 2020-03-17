В Раде рассказали, когда состоится следующее внеочередное заседание

Фото: Давид Арахамия (Виталий Носач/РБК-Украина)

Однако в СН не исключат проведение заседания и на этой неделе в случае форс-мажорных обстоятельств

Следующее внеочередное заседание Верховной рады планируется на следующей неделе. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в случае форс-мажорных обстоятельств внеочередное заседание могут провести и на этой неделе.

"Следующий (внеочередное заседание, - ред.) Возможно в начале следующей недели, если не случится каких-то форс-мажоров. Тогда мы будем делать на этой неделе", - заявил Арахамия.

Напомним, Верховная рада может назначить еще несколько министров в ближайшее время, заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко. Нардеп подчеркнул, что первоочередным из кадровых вопросов является назначение министра энергетики.

Как писало РБК-Украина ранее, в ходе сегодняшнего внеочередного заседания Верховная рада назначила Игоря Петрашко министром экономики. За его назначение проголосовали 243 нардепа.

Добавим также, во вторник нардепы на внеочередном заседании Верховной рады по вопросам противодействия коронавирусу проголосовали за работу парламента исключительно в комитетах до 3 апреля. В частности, парламентарии одобрили два проекта постановления. Ими предусматриваются изменения в календарный план проведения третьей сессии ВР.