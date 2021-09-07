В "Слуге народа" объяснили, почему не будут выдвигать своего кандидата на выборах мэра Харькова

По ее словам, подготовку к выдвижению кандидатуры надо было начинать значительно раньше, чтобы иметь сейчас кандидата, который мог бы побороться за "кресло" с теми кто уже выдвинули свои кандидатуры.

"Но на самом деле я бы вернулась к прошлому году, к выборам в 2020 году, местным. Обратите внимание, в областных центрах выигрывали преимущественно представители местных партий, не парламентских", - сказала Кравчук.

Она отметила, что местные выборы тем и отличаются, что очень часто на местах люди отдают предпочтение не политикам, которые "имеют какое-то парламентское измерение", а тех, которые живут, работают и имеют локальную партию на уровне города.

"Я думаю, что так произойдет в Харькове, там очевидно победит кандидат, который представляет местную партию, а не парламентскую", - добавила Кравчук.