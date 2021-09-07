У "Слузі народу" пояснили, чому не висуватимуть свого кандидата на виборах мера Харкова

За її словами, підготовку до висунення кандидатури треба було починати значно раніше, щоб мати зараз кандидата, який міг би поборотися за "крісло" з тими хто вже висунули свої кандидатури.

"Але насправді я би повернулася до минулого року, до виборів в 2020 році, місцевих. Зверніть увагу, в обласних центрах вигравали переважно представники місцевих партій, не парламентських", - сказала Кравчук.

Вона зазначила, що місцеві вибори тим і відрізняються, що дуже часто на місцях люди віддають перевагу не політикам, які "мають якісь парламентський вимір", а тих, які живуть, працюють і мають локальну партію на рівні міста.

"Я думаю, що так відбудеться в Харкові, там очевидно переможе кандидат, який представляє місцеву партію, а не парламентську", - додала Кравчук.