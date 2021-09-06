"Слуга народа" не будет выдвигать кандидата на выборах мэра Харькова
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что партия решила не выдвигать своего кандидата на выборах мэра Харькова. Такое решение он объяснил тем, что у партии нет сильного кандидата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг по результатам съезда партии "Слуга народа".
"Я общался с харьковчанами. Мы не будем выдвигать (кандидата в мэры Харькова - ред.), потому что нет сильной кандидатуры, которая могла бы бороться (за эту должность - ред.)", - сказал Арахамия.
Такое решение подтвердил и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, добавив, что представители политсилы могут пойти на выборы, но как самовыдвиженцы.
"Скорее всего, наша партия не будет выдвигать кандидата. Я думаю, что депутаты городского или других советов от "Слуги народа" могут выдвигаться, но это будет самовыдвижение. Они не смогут использовать символику", - пояснил он.
В то же время Корниенко добавил, что сейчас в "Слуге народа" не определились, кого будут поддерживать на выборах харьковского мэра.
"Мы будем анализировать, проводить опрос среди наших избирателей. Будем тогда говорить, что будем поддерживать честную гонку", - сказал нардеп.