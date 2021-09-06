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"Слуга народа" не будет выдвигать кандидата на выборах мэра Харькова

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Киев, Понедельник 06 сентября 2021 20:33
"Слуга народа" не будет выдвигать кандидата на выборах мэра Харькова Фото: Давид Арахамия, глава фракции СН (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что партия решила не выдвигать своего кандидата на выборах мэра Харькова. Такое решение он объяснил тем, что у партии нет сильного кандидата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг по результатам съезда партии "Слуга народа".

"Я общался с харьковчанами. Мы не будем выдвигать (кандидата в мэры Харькова - ред.), потому что нет сильной кандидатуры, которая могла бы бороться (за эту должность - ред.)", - сказал Арахамия.

Такое решение подтвердил и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, добавив, что представители политсилы могут пойти на выборы, но как самовыдвиженцы.

"Скорее всего, наша партия не будет выдвигать кандидата. Я думаю, что депутаты городского или других советов от "Слуги народа" могут выдвигаться, но это будет самовыдвижение. Они не смогут использовать символику", - пояснил он.

В то же время Корниенко добавил, что сейчас в "Слуге народа" не определились, кого будут поддерживать на выборах харьковского мэра.

"Мы будем анализировать, проводить опрос среди наших избирателей. Будем тогда говорить, что будем поддерживать честную гонку", - сказал нардеп.

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Слуга народа Выборы мэра Харьков
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