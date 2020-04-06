В "Слуге народа" объяснили, почему Аваков остается на своей должности

Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков остается на своей должности из-за эффективности. Об это рассказал Корниенко в интервью РБК-Украина.

Корниенко отметил, что это связано с "опытом и эффективностью этого человека на своей должности".

"То, что есть такие люди, как Аваков, которые сохраняются во власти из правительства в правительство - это больше связано с опытом и эффективностью этого человека на своей должности", - заявил он.

Напомним, нынешний глава МВД Арсен Аваков заявилял, что Министерство внутренних дел Украины в будущем может возглавить женщина.

Сам Аваков говорил, что не собирается уходить в отставку из-за дела об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк. Он отметил, что уйдет в отставку, когда почувствует, что не приносит пользу, или обнаружит, что "его принципы не совпадают с тем, что происходит".

Отметим, в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Аваков находится в должности на испытательном сроке до конца 2019 года.