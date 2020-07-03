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В "Слуге народа" назвали критерии к кандидату на должность главы Нацбанка

Новости » Политика     03.07.2020 - 04:03
В "Слуге народа" назвали критерии к кандидату на должность главы Нацбанка
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Парламент 3 июля может рассмотреть отставку Смолия

Кандидат на должность главы НБУ должен пошагово и конкретно рассказать парламенту, каким образом будут запущены программы кредитования экономики. В Раде есть консенсус по назначению нового руководителя Нацбанка.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в программе "Право на власть" на телеканале "1+1".

По его словам, вероятно, Рада соберется на внеочередное заседание 3 июля, чтобы проголосовать за отставку главы Нацбанка Якова Смолия.

Арахамия заявил, что относительно претендента на должность главы Нацбанка "существует понимание среди всех фракций".

"Если это человек, который не сможет обосновать парламенту, каким образом конкретно, пошагово сможет запустить программы кредитования экономики, то такой человек назначен не будет", - отметил нардеп.

Отметим, Смолий подал в отставку с поста главы Нацбанка 1 июля. Свое решение он объяснил политическим давлением со стороны Офиса президента.

Вечером 2 июля президент Владимир Зеленский вместе с руководством НБУ и участниками финансового рынка обсудили кандидатуры нового главы Нацбанка.

Как ранее рассказал источник РБК-Украина, Смолия может заменить председатель правления "Укргазбанка" Кирилл Шевченко.

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Автор: Артур Родивилов

Теги Новости Украины Национальный банк УкраиныВерховная РадаСлуга народа
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