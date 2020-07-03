ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У "Слузі народу" назвали критерії до кандидата на посаду глави Нацбанку

Новини » Політика     03.07.2020 - 04:03
У "Слузі народу" назвали критерії до кандидата на посаду глави Нацбанку
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Парламент 3 липня може розглянути відставку Смолія

Кандидат на посаду голови НБУ має покроково та конкретно розповісти парламенту, яким чином будуть запущені програми кредитування економіки. У Раді є консенсус щодо призначення нового керівника Нацбанку.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у програмі "Право на владу" на телеканалі "1+1".

За його словами, ймовірно, Рада збереться на позачергове засідання 3 липня, щоб проголосувати за відставку глави Нацбанку Якова Смолія.

Арахамія заявив, що стосовно претендента на посаду голови Нацбанку "існує розуміння серед усіх фракцій".

"Якщо це людина, яка не зможе обґрунтувати парламенту, яким чином конкретно, покроково зможе запустити програми кредитування економіки, то таку людину призначено не буде", - зазначив нардеп.

Зазначимо, Смолій подав у відставку з поста очільника Нацбанку 1 липня. Своє рішення він пояснив політичним тиском з боку Офісу президента.

Ввечері 2 липня президент Володимир Зеленський разом з керівництвом НБУ та учасниками фінансового ринку обговорили кандидатури нового глави Нацбанку.

Як раніше розповіло джерело РБК-Україна, Смолія може замінити голова правління "Укргазбанку" Кирило Шевченко.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Артур Родивилов

Теги Новини України Національний банк УкраїниВерховна РадаСлуга народа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся