В "Слуге народа" назвали комитеты, которые хотят оставить в новой Раде

На первом заседании подготовительной депутатской группы представители партии "Слуга народа" предложили сократить количество комитетом в Верховной раде 9 созыва. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря "Слуги народа" Евгении Кравчук в Facebook.

Таким образом, партия "Слуга народа" планирует создать такие комитеты:

1. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

2. Комитет по вопросам бюджетных отношений.

3. Комитет по вопросам экономического развития.

4. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.

5. Комитет по вопросам образования, науки и инноваций.

6. Комитет по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, деоккупации Крыму, прав человека, национальных меньшинств, межнациональных отношений.

7. Комитет по вопросам цифровой трансформации.

8. Комитет по вопросам правовой политики.

9. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики.

10. Комитет по вопросам антикоррупционной политики.

11. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

12. Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

13. Комитет по вопросам инфраструктуры.

14. Комитет по вопросам государственного строительства, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики.

15. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

16. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

17. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования.

18. Комитет по вопросам свободы слова.

19. Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной рады Украины.

20. Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

21. Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом.

22. Комитет по вопросам социальной политики.

Кроме того, в Раде будет действовать Специальная контрольная комиссия по вопросам приватизации.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 9 августа состоялось первое заседание подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины. На заседании группы приняли решение созвать первое заседание Верховной рады девятого созыва на 29 августа.

Кроме того, Дмитрий Разумков на заседании заявил, что партия "Слуга народа" предложила сократить количество комитетов с 27 до 22.

Второе заседание подготовительной депутатской группы ВР состоится 14 августа.