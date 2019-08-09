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Закон об импичменте президента внесут на рассмотрение Рады одним из первых, - Стефанчук

Новости » Политика    09.08.2019 - 17:27
Закон об импичменте президента внесут на рассмотрение Рады одним из первых, - Стефанчук
Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Украина)

Стефанчук отметил, что уже подготовлен блок законопроектов для изменения Конституции Украины

Одним из первых законов, который внесут на рассмотрение Верховного совета 9 созыва, будет законопроект об импичменте президента. Об этом заявил представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, он надеется, что этот законопроект будет принят.

"Закон об импичменте президента будет одним из первых законов, который, я надеюсь, будет проголосован в этой Раде", - заявил Стефанчук.

Также он отметил, что уже наработан план законопроектных работ.

"На протяжении всего этого периода, мы наработали план законопроектных работ. Бесспорно, туда вошли те законопроекты, которые президент пообещал, которые были проигнорированы всем предыдущим составом ВР. Кроме того, мы видим целый ряд законопроектов, которые передуйть нам от ВР предыдущего созыва", - заявил он.

Кроме того, Стефанчук отметил, что был подготовлен блок законопроектов для изменения Конституции Украины.

"Далее мы определили большой блок законопроектов, который будет касаться изменений в Конституцию Украины. Кроме этого, у нас большой блок законопроектов, который касается регламентных процедур в парламенте. Мы сделаем все, чтобы в парламенте больше не было депутатского спама, затяжек. Мы максимально ускорим идентификацию депутатов и аналогично ответственность депутата за кнопкодавство. Внесение изменений в Конституцию, чтобы это было безусловное основание для прекращения его депутатских полномочий", - заявил Стефанчук.

Напомним, в Верховной раде девятого созыва предлагают сократить количество комитетов с 27 до 22.

Ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня в ходе заседания группа избранных нардепов определилась с датой проведения первого заседания Рады 9 созыва. Так, обсуждались четыре даты: 20,27 и 29 августа, а также 3 сентября. Во время обсуждения было решено провести торжественное заседание новой Рады 29 августа.

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