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В новой Раде планируют сократить количество комитетов

Новости » Политика    09.08.2019 - 16:29
В новой Раде планируют сократить количество комитетов
Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)

Предложение выдвинула партия "Слуга народа"

В Верховной раде девятого созыва предлагают сократить количество комитетов с 27 до 22. Об этом во время заседания подготовительной депутатской группы заявил председательствующий на заседании Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, с таким предложением выступает партия "Слуга народа".

"Относительно количества комитетов. Мы много работали над этим вопросом. Сегодня у нас 27 комитетов плюс комиссия по приватизации. Мы предлагаем уменьшить количество комитетов до 22-х", - заявил Разумков.

Так, у ВР планируют создать 22 комитеты и комиссию по вопросам приватизации.

"Это наше предложение. Мы вам его вышлем. Мы предлагаем наше видение предметов ведения комитетов. Мы будем ждать от вас предложений и замечаний, которые планируется обсудить на следующем заседании нашей рабочей группы", - заявил Разумков.

Второе заседание подготовительной депутатской группы ВР состоится 14 августа

Как сообщало РБК-Украина, 9 августа состоялось первое заседание подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины.

На заседании группы приняли решение созвать первое заседание Верховной рады девятого созыва на 29 августа.

Подготовительная группа создала две подгруппы по запуску новой Рады Подготовительная группа продолжит обсуждение запуска новой Рады 14 августа
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