У "Слуги народу" назвали комітети, які хочуть залишити у новій Раді

На першому засіданні підготовчої депутатської групи представники партії "Слуга народу" запропонували скоротити кількість комітетом Верховній раді 9 скликання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря "Слуги народу" Євгенії Кравчук у Facebook.

Таким чином, партія "Слуга народу" планує створити такі комітети:

1. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.

2. Комітет з питань бюджетних відносин.

3. Комітет з питань економічного розвитку.

4. Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.

5. Комітет з питань освіти, науки та інновацій.

6. Комітет з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях, деокупації Криму, прав людини, національних меншин, міжнаціональних відносин.

7. Комітет з питань цифровий трансформації.

8. Комітет з питань правової політики.

9. Комітет з питань аграрної та земельної політики.

10. Комітет з питань антикорупційної політики.

11. Комітет з питань правоохоронної діяльності.

12. Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

13. Комітет з питань інфраструктури.

14. Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики.

15. Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

16. Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування.

17. Комітет з питань екологічної політики та природокористування.

18. Комітет з питань свободи слова.

19. Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної ради України.

20. Комітет з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва.

21. Комітет з питань інтеграції України з Європейським союзом.

22. Комітет з питань соціальної політики.

Крім того, в Раді буде діяти Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 9 серпня відбулося перше засідання підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів України. На засіданні групи прийняли рішення скликати перше засідання Верховної ради дев'ятого скликання на 29 серпня.

Крім того, Дмитро Разумков на засіданні заявив, що партія "Слуга народу" запропонувала скоротити кількість комітетів з 27 до 22.

Друге засідання підготовчої депутатської групи ВР відбудеться 14 серпня.