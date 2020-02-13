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"Слуга народа" против закрепления "особого статуса" Донбасса в Конституции

Новости » Политика     13.02.2020 - 10:28
"Слуга народа" против закрепления "особого статуса" Донбасса в Конституции
Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

Такой позиции придерживается и президент Владимир Зеленский, отметил Александр Корниенко

Руководитель партии "Слуга народа" и первый заместитель одноименной фракции Александр Корниенко заявил, что в Конституции Украины не должно быть никакого "особого статуса" Донбасса. Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, такой позиции придерживается и президент Владимир Зеленский.

"Наша позиция и позиция президента Владимира Зеленского - особый статус в Конституцию не вписывать. И оба проекта закона (первого варианта и доработанного, а позже отозванного о внесении изменений в Конституцию по децентрализации - Ред.) были без какого-либо "особого статуса", - сказал Корниенко.

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что закон об особом статусе Донбасса должен быть закреплен в Конституции Украины.

По данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, в ноябре 2019 года предоставление и закрепление в Конституции "особого статуса" отдельных территорий Донецкой и Луганской областей поддерживали 30% украинцев, 53% выступали против.

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