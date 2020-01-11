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Путин предложил записать особый статус Донбасса в Конституцию Украины

Новости » В мире     11.01.2020 - 19:00
Путин предложил записать особый статус Донбасса в Конституцию Украины
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Российский президент ссылается на минские соглашения

Закон об особом статусе Донбасса должен быть закреплен в Конституции Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Москве на совместной с канцлером ФРГ Ангела Меркель пресс-конференции, передают российские СМИ.

Путин заявил, что понимает всю сложность внутриполитических процессов в Украине, но если все заинтересованные стороны хотят добиться окончательного урегулирования на Донбассе, то нужно идти по пути реализации минских соглашений.

"Мы очень надеемся, что украинская сторона начнет реализовывать и договоренности по политическому регулированию. Продление закона об особом статусе Донбасса - это хороший шаг в правильном направлении, но закон должен стать бессрочным, как и предусмотрено в минских соглашениях. Необходимо закрепить особый статус Донбасса в украинской Конституции, что тоже отражено в минских соглашениях", - сообщил Путин.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский после нормандской встречи заявил, что закон об особом статусе Донбасса будет продлен на один год, после чего парламент продлил его до конца 2020 года.

По данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, в ноябре 2019 года предоставление и закрепление в Конституции "особого статуса" отдельных территорий Донецкой и Луганской областей поддерживают 30% украинцев, 53% выступают против.

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