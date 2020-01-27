КСУ отказался рассматривать законы о статусе Донбасса и амнистии боевиков

Фото: Конституционный суд Украины (РБК-Украина)

Законы о статусе Донбасса и амнистии боевиков не будут проверять на конституционность

Конституционный суд Украины отказался проверять конституционность законов об особом статусе Донбасса и амнистии боевиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте суда.

Сообщается, что 27 января Большая палата Конституционного суда отказала в рассмотрении конституционного представления 53 депутатов Верховной рады 8-го созыва, которое инициировало еще "Объединение "Самопомич".

Нардепы просили признать неконституционными законы "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и "О недопущении преследования и наказания участников событий на территории Донецкой и Луганской областей".

Решение КСУ является окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, данное представление было подано в КСУ в июле 2019 года.

Ранее помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что "формулу Штайнмайера", которая регулирует проведение местных выборов в ОРДЛО, имплементируют в нынешний закон об особом статусе Донбасса.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин исключил передачу Украине контроля над границей до амнистии на оккупированном Донбассе.